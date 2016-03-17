Регулятори Англії та Швейцарії зберегли базову ставку без змін

Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,5% річних і підтвердив обсяг викупу активів з ринку в 375 мільярдів фунтів стерлінгів, повідомляє Прайм.

"Комітет має намір проводити грошово-кредитну політику таким чином, щоб переконатися, що економічне зростання є достатнім для повернення інфляції до цільової позначки (2% - ред.) протягом найближчих двох років", - йдеться в повідомленні.

Рішення про збереження ставки, як і на минулому засіданні, було одноголосним. Раніше член комітету Йен Маккаферті (Ian McCafferty) неодноразово голосував за підвищення ставки на 25 базисних пунктів - до 0,75%. Комітет зазначив, що коли прийде час підвищувати ставку, то це підвищення буде поступовим.

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Національний банк Швейцарії (SNB) зберіг цільовий діапазон ставки Libor на найближчі три місяці на рівні між мінус 1,25 і мінус 0,25 відсотка. Банк також залишив депозитну ставку на рівні 0,75 відсотка, повідомляє Reuters.

Повторивши готовність втрутитися на валютний ринок і зупинити зміцнення валюти в разі необхідності, ЦБ знизив прогноз зростання на 2016 рік, а також прогноз інфляції на 2016-2017 роки.

"Глобальний економічний прогноз трохи погіршився в останні місяці, і ситуація на міжнародних фінансових ринках залишається волатильною, - йдеться в заяві регулятора в четвер. - У подібній ситуації негативна процентна ставка і готовність ЦБ втрутитися на валютний ринок має послабити тиск на швейцарський франк".

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Згідно з новим прогнозом регулятора, опублікованому у четвер, економічне зростання Швейцарії в 2016 році складе 1-1,5 відсотка, тоді як грудневий прогноз передбачав зростання на рівні близько 1,5 відсотка.