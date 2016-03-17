МВФ не розглядає зупинку співпраці з Україною, але все ще чекає визначеності з урядом

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не розглядає можливості повної зупинки відносин з Україною, однак все ще чекає визначеності зі статусом уряду і продовження програми реформ. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав заступник голови Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Вільям Мюррей.

«Ми ніколи не зупиняємо відносин з будь-якою країною», - сказав Мюррей, відповідаючи на питання, чи є якийсь кінцевий термін для України у частині визначення роботи уряду і надання результатів проведених у країні реформ.

«Але, безперечно, ми говорили і говоримо, що ми все ще чекаємо визначеності з урядом. Ми чекаємо Другого перегляду програми. Як тільки ми побачимо більше визначеності, ми, звичайно, будемо продовжувати роботу (за програмою реформ EFF - УНІАН)», - сказав Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія МВФ працювала в Києві у вересні 2015 року, і 2 жовтня призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори відновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є дуже необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.