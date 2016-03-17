Гривня закрила міжбанк зміцненням до 26,58 за долар

У четвер, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,58 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,8150/30,0750 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3900 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,70 грн/дол., на цю годину укладено 612 угод на суму 367,04 млн дол.