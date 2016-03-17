НБУ відсудив у власника "Імексбанку" нардепа Клімова 300 мільйонів

Суд стягнув з депутата Верховної Ради Леоніда Клімова (група "Відродження") суму заборгованості за кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту «Імексбанку», який належить йому, на загальну суму 309,851 млн грн на користь Національного банку, а також судовий збір у розмірі 4,6 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 16 березня.

Клімов є діючим депутатом Верховної Ради України за виборчим округом №137 (Одеська обл.) і входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. В «Імексбанку», який належить Клімову, з 27 січня 2015 року працювала тимчасова адміністрація, а з 27 травня минулого року проходить процедура ліквідації.

За інформацією Нацбанку, суд задовольнив його заяву, наклавши арешт на житловий будинок і квартиру депутата в Одесі, автомобілі марки «Мерседес» і паркомісця. Крім того, арештовано акції декількох компаній, у тому числі ФК «Чорноморець», щодо яких останній є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначене забезпечення буде сприяти виконанню рішення суду в разі набуття його чинності.

НБУ нагадав, що договір про надання стабілізаційного кредиту був укладений 28 листопада 2014 року, і Клімов виступив поручителем за цим кредитом, проте свої зобов'язання ні він, ні банк-позичальник не виконали.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» 27 січня 2015 року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним. З 27 травня фонд почав процедуру ліквідації банку, яка триватиме до 26 травня 2016 року включно.

За інформацією НБУ, «Імексбанк» був визнаний неплатоспроможним у зв'язку з незадовільним фінансовим станом. Також регулятор виявив операції з дострокового повернення субординованого боргу, проведені всупереч його вимогам та з порушенням нормативно-правових актів.

«Імексбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.