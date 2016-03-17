В Україні скоротилася кількість "схемних" валютних операцій - НБУ

Національний банк України констатує скорочення кількості «схемних» операцій в реєстрі з купівлі та перерахування іноземної валюти, оскільки в лютому 2016 року регулятор відхилив тільки 706 таких операцій після 2,8 тис. у листопаді і 6,7 тис. у грудні 2015 року.

Як нагадав НБУ на своєму сайті, 18 грудня 2015 року та 29 січня 2016 року він розіслав банкам листа з нагадуванням про обов'язки фінустанов виконувати функції агентів валютного контролю і перевіряти дотримання валютного законодавства.

За оцінками регулятора, до грудня банки формально виконували цю вимогу, і НБУ був змушений самостійно зупиняти підозрілі операції клієнтів замість банків. Тепер, як зазначають у Нацбанку, банки почали самостійно виявляти та зупиняти підозрілу діяльність клієнтів, і надавати в НБУ більш повну інформацію, що й сприяло значному зниженню кількості відмов з боку регулятора.

Читайте такожНацбанк видав 4 небанківським фінустановам ліцензії на обмін валют

Довідка УНІАН. Для проведення валютних операцій банки, згідно з нормативними документами НБУ, зобов'язані формувати реєстр заявок клієнтів на купівлю валюти і подавати його в Національний банк разом з копіями документів, які є підставою для проведення цих операцій.

НБУ має право запитувати і отримувати у банків копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин конкретної операції, і при цьому не погоджувати проведення операції з ознаками ризикової діяльності або легалізації (відмивання) доходів.