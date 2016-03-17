Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 30 за євро
Офіційний курс НБУ на 18 березня: 100 USD – 2669.9975 грн; 100 EUR – 3020.0342 грн; 10 RUR – 3.8944 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2669.9975 (17 березня – 2684.4691)
100 EUR – 3020.0342 (17 березня – 2970.0966)
10 RUR – 3.8944 (17 березня – 3.7796)
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,58 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8150/30,0750 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3900 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,70 грн/дол., на цю годину укладено 612 угод на суму 367,04 млн дол.