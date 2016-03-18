Держфінінспекція стане Державною аудиторською службою: персонал скоротять на 50%

10:18, 18 березня 2016
Фінанси
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Кабмін визначив граничну чисельність працівників головного апарату служби у кількості 520 осіб, її територіальних органів - 2680 осіб.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України скоротить персонал Державної фінансової інспекції у процесі її реорганізації у Державну аудиторську службу на 50% в рамках оптимізації кількості державних службовців, що проводиться. 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 16 березня №169, опублікованій на сайті уряду.

Згідно з документом, Кабмін визначив граничну чисельність працівників головного апарату Державної аудиторської служби у кількості 520 осіб, її територіальних органів - 2680 осіб. 

«Оскільки Державна аудиторська служба утворена шляхом реорганізації Державної фінансової інспекції, гранична чисельність працівників апарату утвореної служби та її територіальних органів визначена з урахуванням чисельності працівників Держфінінспекції, скороченої на 50% в рамках оптимізації кількості державних службовців, що проводиться», - йдеться у коментарі до постанови. 

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція України є одним із ключових органів перевірки фінансової діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в Україні. У період з січня по вересень минулого року аудитори Держфінінспекції забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на 594,4 млн грн.

У листопаді 2015 року Кабінет міністрів України своєю постановою дав старт створенню Державної аудиторської служби на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції та зобов'язав Міністерство фінансів розробити положення про новий орган.

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