Центробанк Китаю знову різко зміцнив курс юаня до долара

Народний банк Китаю у п'ятницю, 18 березня, зміцнив курс юаня до долара на 0,5%, що стало максимальним одноденним зміцненням фіксингу з листопада 2015 року, передає ПРАЙМ.

Останній раз ЦБ Китаю різко зміцнював юань до долара 11 березня 2016 року, встановивши його на позначці 6,4905.

Зараз середній обмінний курс юаня до американського долара ЦБ Китаю встановив на позначці 6,4628 за долар, що на 333 пункту менше фіксингу попереднього дня, який склав 6,4961.

Читайте такожКитай очікує економічного зростання на рівні 6,5-7%Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня найсильнішим чином позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009-го знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за один долар давали близько шести юанів.