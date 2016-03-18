Фінансовий день, який мав відбутися вчора у Раді, переноситься на 29 березня

12:42, 18 березня 2016
Фінанси
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Проведення фінансового дня в парламенті планувалося вчора, проте депутати так і не приступили до розгляду економічних проектів.

Фото УНИАН

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв парламентському комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності провести фінансовий день для розгляду економічних законопроектів у вівторок, 29 березня. 

Про це повідомив журналістам заступник голови комітету Руслан Демчак під час круглого столу в Києві.

Депутат нагадав, що проведення фінансового дня в парламенті планувалося вчора, однак депутати так і не приступили до розгляду економічних проектів, працюючи над іншими питаннями.

«Гройсман обіцяв нашому комітету, що фінансовий день буде у вівторок, 29 числа», - сказав Демчак.

При цьому він зазначив, що цього дня очікується розгляд скандального питання відставки генпрокурора Віктора Шокіна, що знову може відкласти розгляд економічних проектів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України і Міністерство фінансів очікували цього тижня, 17 березня, проведення фінансового дня у Верховній Раді, під час якого планувався розгляд більш як 10 законопроектів про фінанси і банківську діяльність, включаючи передбачені програмою з Міжнародним валютним фондом.

В порядку денному були законопроекти про захист прав кредиторів (2286а), захист споживачів фінансових послуг (2456-д), реструктуризацію заборгованості підприємств (3555), реструктуризацію валютних іпотечних кредитів фізосіб (4004), отримання зарплати в банку за вибором працівника (2287а-1), страхування (1797-1), про регульовані ринки і деривативи (3498, 3500, 3516), скасування мораторію на перевірки Нацкомісії з цінних паперів (2300а), ліцензування небанківських фінустанов (3739).

Упродовж дня депутати так і не приступили до розгляду економічних законопроектів. Закриваючи 17 березня засідання, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман запропонував перенести фінансовий день на початок наступного пленарного тижня.

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