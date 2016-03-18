Валютні гойдалки тривають: гривня зміцнилася до 26,25 за долар

У п'ятницю, 18 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,10/26,25 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,43/29,60 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,3800/0,3830 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,2183 грн/дол., на цю годину укладено 169 угод на суму 56 млн дол.