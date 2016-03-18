Яценюк заявив про війну за контроль над держактивами та фінансовими потоками

В Україні йде війна за контроль над державними активами, над фінансовими потоками, і уряду багато схеми відомі, заявив в ході позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Йде боротьба за державні компанії. Я тому і запропонував провести відкрите засідання, щоб показати, що я не дозволю подальшу політизацію діяльності держкомпаній, щоб держкомпанії і далі були годувальницями політичних діячів і партій, - сказав він. - Йде війна за те, щоб приватизувати ту чи іншу компанію або поставити свого директора. Зате всі гасла про боротьбу з корупцією, але через заднє крильце заходять і просять призначити того або іншого. Це все зрозуміло і це все відомо".

Яценюк підкреслив, що на поточний момент в Україні потрібно змінювати систему держуправління, оскільки зміна директорів або назви компанії не завжди призводять до очікуваних результатів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2016 року Яценюк ініціював проведення фінансових перевірок провідних державних компаній з метою оцінки ефективності їх діяльності та дотримання фінансової дисципліни.