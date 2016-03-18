НБУ визнав банк "Петрокоммерц-Україна" неплатоспроможним

Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Петрокоммерц-Україна», який належить до категорії проблемних у зв'язку з непрозорою структурою власності.

Як нагадав НБУ на своєму сайті, в березні 2015 року акціонер банку - російський банк «Петрокоммерц» - продав акції банку 11 фізичним особам, частка кожного з яких становила менше 10%. Упродовж 2015 року акціонери банку і його фактичні контролери Іван Шехавцов та Олексій Крупій неодноразово повідомляли НБУ про свій намір юридично оформити акції банку на себе, але тільки в грудні подали регуляторові відповідні пакети документів.

«Наприкінці лютого – на початку березня 2016 року вони без будь-якого попередження продали акції банку 11 іншим фізичним особам, після чого повідомили, що вийшли зі складу акціонерів і відкликали пакети документів. Водночас у банку виникли проблеми з ліквідністю», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає НБУ, після віднесення банку «Петрокоммерц-Україна» до категорії проблемних було встановлено факти невиконання ним операцій клієнтів у встановлений законодавством термін. Так, на 16 березня обсяг невиконаних угод перевищив 30% зобов'язань банку, у зв'язку з чим Нацбанк прийняв рішення про віднесення банку «Петрокоммерц-Україна» до категорії неплатоспроможних.

Також повідомляється, що НБУ визнає Шехавцова і Крупія власниками істотної участі в банку, оскільки, незалежно від формального володіння, вони мали вирішальний вплив на його управління та діяльність впродовж березня 2015 лютого 2016 року, у зв'язку з чим на них будуть розповсюджуватися всі обов'язки і відповідальність, які за законом покладаються для власників істотної участі в банку.

Як згодом повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму сайті, на підставі рішення НБУ фонд ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на один місяць - до 17 квітня 2016 року включно - під керівництвом Олександра Гулея. Фонд обіцяє повідомити про час та порядок виплат вкладникам банку додатково на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року, включаючи сьогоднішнє рішення, НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

Станом на початок року кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 117.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.