ТОП-100 держкомпаній заробили 2,6 мільярда - Мінекономрозвитку

Прибуток ТОП-100 державних компаній за 2015 рік, за попередніми даними, становив 2,6 млрд грн порівняно зі збитками на рівні 7,4 млрд грн за результатами 2014 року, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на засіданні уряду в п'ятницю.

“Прибуток (ТОП-100 - УНІАН) державних компаній в 2015 році зріс на 10 млрд грн. У 2015 році прибуток становив 2,6 млрд грн, а в 2014 році були збитки в 7,4 млрд грн", - сказала вона.

Також Ковалів відзначила, що найбільш позитивну тенденцію фінансових результатів у 2015 році продемонстрували "Нафтогаз", "Енергоатом", Адміністрація морських портів, "Укренерго", Одеський припортовий завод.

При цьому найгірші результати продемонстрували "Укргазвидобування", "Центренерго", Державна продовольчо-зернова компанія України, "Укрпошта".

Як повідомляв УНІАН, прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-вересні 2015 року становив 2,2 млрд грн проти збитку в розмірі 66,5 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Такий результат було досягнуто завдяки поліпшенню показників діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України": за 9 місяців 2015 року компанія одержала прибуток у 0,2 млрд грн, зокрема, завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. При цьому результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, що відбулося наприкінці року.

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Станом на 30 вересня 2015 року загальна балансова вартість активів держпідприємств в Україні становила 926 млрд грн, що майже на 45% більше, ніж станом на кінець 3-го кварталу 2014 року. Збільшення відбулося, в основному, в результаті зростання балансової вартості активів підприємств нафтогазової промисловості, а саме шляхом переоцінки вартості основних засобів «Нафтогаз України», що зросла з 231 млрд грн до 488 млрд грн.