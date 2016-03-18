Валовий зовнішній борг України скоротився до $118,7 мільярда

Валовий зовнішній борг України в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6%, – до 118,729 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, основною валютою зовнішніх запозичень України за станом на 1 січня 2016 року залишається долар США, на який припадає 75,2% зобов'язань.

Як повідомляє НБУ, на кінець 2015 року на сектор загального державного управління доводилося 35,959 мільярда доларів, або 30,28% валового зовнішнього боргу, на центральний банк – 6,708 мільярда доларів, або на 5,6%, на інші депозитні кооперації – 12,823 мільярда доларів, або 10,8% боргу, на інші сектори - 54,677 мільярда доларів, або 46,1% боргу, на прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 8,562 мільярда доларів, або 7,2%.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року валовий зовнішній борг України скоротився на 11,1%, або на 15,772 мільярда доларів, порівняно з початком року – до 126,308 мільярда доларів.