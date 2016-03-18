Вкладникам банку "Фінансова ініціатива" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 березня відновила виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Фінансова ініціатива", припинені з 4 березня для доопрацювання бази даних вкладників банку.

Як повідомляється на сайті фонду, власники поточних рахунків і депозитів, термін дії яких закінчився до 16 березня 2016 року включно, можуть отримати гарантоване відшкодування в межах 200 тисяч гривень через установи чотирьох банків в залежності від області, в якій обслуговувався вкладник банку "Фінансова ініціатива" в момент введення тимчасової адміністрації. Зокрема, вкладники з Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей можуть звернутися в "Кредобанк", Житомирської, Запорізької, Львівської областей і р. Києва – в "ОТП Банк", Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської та Хмельницької областей – в "УкрСиббанк", Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей – банк "Південний".

Також фонд звернув увагу, що у зв'язку із закриттям відділень банку "Фінансова ініціатива" в Луганській області ще до введення в цей банк тимчасової адміністрації вклади та рахунки з них були переведені на обслуговування в інші області України.

Про строки та порядок виплат вкладникам, строк дії договорів яких закінчується після 16 березня 2016 року, фонд обіцяє повідомити додатково на своєму офіційному сайті.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ 23 червня 2015 року прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку "Фінансова ініціатива", що належить власнику ліквідованого "VAB Банку" Олегу Бахматюку.

Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива".

Фонд має намір оскаржити це рішення суду за позовом компанії Perusta Constructions Ltd, а також готує заперечення проти самого позову компанії.