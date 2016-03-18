Гривня здала позиції та пішла на вихідні з курсом 26,70 за долар

У п'ятницю, 18 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,55/26,70 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,98/30,15 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3930/0,3950 гривні/рубль.

Читайте такожКабмін планує до кінця року лібералізувати валютний ринок

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2429 гривні/долар, на цю годину укладено 474 угоди на суму 224,78 мільйона доларів.