Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,24 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2624,2902 (18 березня – 2669,9975)

100 EUR – 2959,9369 (18 березня – 3020,0342)

10 RUR – 3,8365 (18 березня – 3,8944)

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Як повідомляє УНІАН, 18 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,55/26,70 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,98/30,15 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3930/0,3950 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2429 гривні/долар, на цю годину укладено 474 угоди на суму 224,78 мільйона доларів.