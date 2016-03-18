Фонд гарантування продовжив ліквідацію CityCommerce Bank та банку "Таврика"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації в банках CityCommerce Bank і "Таврика".

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація CityCommerce Bank подовжується на 2 роки до 19 березня 2018 року, банку "Таврика" - на 1 рік до 20 березня 2017 року включно.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Таврика" в березні 2013 року. Банк "Таврика" створено в 1991 році. Згідно інформації, оприлюдненій на його сайті, ніхто з акціонерів не є власником істотної частки в капіталі.

Ліквідація CityCommerce Bank почалася в березні 2015 року, а до цього з 21 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація. CityCommerce Bank ("Міський комерційний банк") працює на ринку України з 2006 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів. За інформацією НБУ, власником банку була компанія з управління активами "Глобал фінансіал менеджмент груп".