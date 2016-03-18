Мінфін збирається перерахувати бюджет за курсом 26,9 гривні за долар – ЗМІ

19:47, 18 березня 2016
Фінанси
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Прогнозують, що саме такий курс виявиться середнім за підсумками року.

Фото УНИАН

За прогнозами міністерства економічного розвитку і торгівлі, у 2016 році середньорічний курс становитиме 26,9 гривні за долар. Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє "Економічна правда".

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"За прогнозами Мінекономіки середньорічний курс долара в поточному році становитиме 26,9 гривні за долар", - повідомило джерело.

За інформацією співрозмовника видання, міністерство фінансів планує перерахувати держбюджет за даним курсом.

Нагадаємо, що наразі в Державному бюджеті на 2016 рік закладено середньорічний курс гривні на рівні 24,1 гривні за долар.

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