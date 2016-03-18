США зняли з "Укрспецекспорту" санкції, які вводили через продаж військової техніки до Лівії

21:38, 18 березня 2016
Фінанси
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Департамент торгівлі США зняв з Державної компанії "Укрспецекспорт" санкції за постачання військової техніки до Лівії в обхід ембарго ООН.

санкции / obozrevatel.com

Про це йдеться в офіційному журналі Федерального уряду США.

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У повідомленні йдеться про зняття санкцій з п'яти юридичних осіб, однієї компанії з України та чотирьох - із Об'єднаних Арабських Еміратів.

Було встановлено, що "Укрспецекспорт" постачав військову техніку до країни, яка Державним департаментом США була внесена до списку країн-спонсорів тероризму. В результаті 28 березня 2013 року українську компанію внесли до санкційного списку юридичних осіб (згідно з рішенням 78 FR 18811).

Рішення про видалення з санкційного списку "Укрспецекспорту" було прийнято у відповідності з інформацією, отриманою Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

У квітні 2013 року Радіо Свобода повідомляло, що в ООН було представлено звіт, у якому висловлювалося велике занепокоєння, що з Лівії до сусідніх країн постачається величезна кількість озброєння, збільшуючи арсенал екстремістських та кримінальних груп у Сирії, Малі та Секторі Газа. 

Видання відзначало, що Лівія стала ключовим постачальником зброї для усього регіону Північної Африки і не тільки. У звіті ООН йшлося, що у незаконних поставках зброї з Лівії було помічено більше, ніж 12 країн. Мова йшла, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси, вибухові пристрої, міни, стрілецьку зброю і боєприпаси. 

Звіт ООН містив 94 сторінки та був підготовлений групою експертів з Ради безпеки ООН, які спостерігали за дотриманням міжнародного ембарго на зброю у Лівію. 

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Експерти відзначали, що незважаючи на ембарго, зброя надходила до Лівії. Зокрема, у звіті йшлося про випадки постачання боєприпасів у Лівію з України, ОАЕ, Вірменії та Албанії. 

Катар та ОАЕ постачали озброєння та боєприпаси на підтримку сил, які виступали проти режиму Муаммара Каддафі. Ці поставки порушували ембарго ООН. 

У звіті наголошувалося, що через слабке урядування, у Лівії основний контроль над зброєю зберігали цивільні особи та різні бригади. 

У доповіді йшлося про відсутність ефективного управління та системи безпеки, що було головною перешкодою для безпечного контролю над зброєю та над лівійським кордоном. 

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