S&P зберегло рейтинг Росії на "сміттєвому" рівні

Рейтинги нижче BBB вважаються «сміттєвими», передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми очікуємо в цьому році скорочення ВВП на 1,4%, а в 2017 році економіка повернеться до помірного зростання», — йдеться в повідомленні. Відзначається, що обмежений доступ до зовнішнього фінансування може поновити тиск на валютні резерви Росії, що також може підірвати економічну активність в корпоративному і банківському секторах.

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Аналітики S&P вважають, що також вплив на російський рейтинг здійснює слабкість політичних інститутів, яка перешкоджає розвитку конкуренції в економіці. У свою чергу на економічне зростання тисне зниження купівельної спроможності, що стало наслідком падіння курсу російської валюти та прискорення інфляції. У повідомленні також сказано, що санкції відносно Росії збережуться «на горизонті нашого планування».

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