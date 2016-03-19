Японія виділила 380 мільйонів гривень на реконструкцію Бортницької станції аерації – віце-прем'єр

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віце-прем'єр-міністр – голова Мінрегіону Геннадій Зубко.

«Японська сторона вже профінансувала технічну проектну розробку і підготовку в розмірі 380 млн грн, і найголовніше – у нас є чітка маршрутна карта, по якій ми бачимо, яким чином, в які роки буде впроваджено цей проект», - сказав він.

За словами Зубка, в 2016 році з державного бюджету було направлено 63 млн грн на проведення підготовчих робіт. Зараз очікується інформація від Міністерства екології України щодо підтвердження готовності екологічного фонду виділити на ці цілі додатково 47 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у середині 2015 року уряди України та Японії підписали договір про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції аерації в рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очищення стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Згідно з угодою, планується залучити кредит японського уряду, який надається в рамках проекту уряду Японії «Офіційна допомога розвитку» (ODA) на особливих умовах для економічного партнерства (розмір кредиту – до 108,193 млрд ієн, термін кредитування – 40 років, відтермінування платежу по кредиту та відсотках за користування – 10 років, відсоток за користування кредитом – 0,1%).

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Довідка УНІАН. Бортницька станція аерації - єдині очисні споруди стічних вод міста Києва та прилеглих міст і селищ Київської області. На станції проходять очищення всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств. Ще в 1989 році БСА була визнана аварійною.