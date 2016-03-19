Гонтарева закликала українців дивитись не на курс долара, а на вміст холодильника

Очільниця українського Нацбанку заявила, що головна проблема української економіки полягає в занепаді виробництва. Про це Валерія Гонтарева сказала в ефірі "5 каналу".

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"Неможливо змінити доларизовану економіку, однозначно, за один рік", - заявила Валерія Гонтарева .

Вона переконана, що головна проблема української економіки полягає не в курсі долара, а в занепаді вітчизняного виробництва.

"Передусім, я хочу сказати, що наше з вами головне завдання – це перестати думати про курс долара, а почати дійсно дивитися на ціни і на вміст холодильника. А найголовніше завдання всієї економічної політики в країні – це в тому, щоб у нас було якомога менше імпорту і дорогих імпортних товарів, а більше було свого власного виробництва і власних товарів, які в нас не повинні залежати від курсу долара", - наголосила голова НБУ.