СБУ "накрила" 2 конвертцентра з обігом 200 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.

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Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.