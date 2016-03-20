Яценюк обіцяє підвищення соцстандартів на 6% з травня

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

Яценюк уточнив, що це буде перший етап підвищення соцстандартів.

«Загалом в цьому році ми плануємо підвищити соціальні стандарти на 12%», - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що дав доручення профільним міністерствам вже зараз готувати акти, «щоби підвищена заробітна платня і пенсія невідкладно дійшла до кожного громадянина країни в травні поточного року».

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