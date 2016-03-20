Росія нарахувала Україні штрафні відсотки за "боргом Януковича" - ЗМІ

Це випливає з позову до України, поданого в інтересах Росії компанією The Law Debenture Trust Corp. в англійський суд, передає РБК.

У позові йдеться, що 21 грудня 2015 року, коли настав строк погашення паперів, Україна не виплатила 3,075 млрд доларів, в результаті чого порушила договір довірчого управління (Trust deed) з The Law Debenture Trust, умови позики і агентську угоду з Citibank як платіжним агентом і реєстроутримувачем.

"Внаслідок відмови України платити повірений (трасті) і Міністерство фінансів РФ (як єдиний власник паперів) зазнали збитки, які потрібно буде визначити, включаючи невиплачені 3,075 млрд дол., штрафні відсотки, а також різноманітні інші витрати по захисту своїх прав у рамках випуску облігацій", - йдеться в позові.

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Позивач вважає, що штрафний відсоток повинен нараховуватися за ставкою 8% (законодавчо встановлена ставка боргу, визнаного в судовому рішенні) або за ставкою 5% (як в умовах паперів), або по альтернативній ставці, якщо вирішить суд.

У позовній заяві повідомляється, що станом на 16 лютого, коли був поданий позов, Україна була винна Росії 3 млрд 114 млн 633 тис. доларів (при ставці 8%) або 3 млрд 99 млн 771 тис. доларів (за ставкою 5%). При цьому позивач просить суд призначити додаткову компенсацію на користь Росії понад суми боргу та накопичених відсотків.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 млрд дол., одержаного Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час, Фонд пом'якшив вимоги свою політику кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російських» бондів і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

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За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.