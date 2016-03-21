Народний банк Китаю послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в понеділок послабив курс юаня до долара.

Середній обмінний курс юаня до американського долара ЦБ Китаю встановив на позначці 6,4824 за долар, що на 196 пунктів більше фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,4628.

Кількома днями раніше, 18 березня Народний банк Китаю зміцнив курс юаня до долара на 0,5%, що стало максимальним одноденним зміцненням фіксингу з листопада 2015 року, пише Прайм.

Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.

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Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009-го знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за один долар давали близько шести юанів.

Голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань 12 березня заявив, що не вважає необхідним маніпулювати курсом юаня і приймати спеціальні заходи для стимулювання скорочення експорту країни. Адміністрація США раніше багато разів звинувачувала Пекін у штучному заниженні вартості юаня до долара.