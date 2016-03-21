Рубль і російські фондові індекси обвалились слідом за цінами на нафту

Курс російського рубля на відкритті торгів у понеділок, 21 березня, знижується слідом за цінами на нафту.

За даними торгів на Московській біржі, курс долара вже виріс на 46 коп. і склав 68,84 руб.

Курс євро піднявся на 36 коп. - до 77,55 руб.

Знижується і російський фондовий ринок.

Індекс ММВБ впав на 0,94% - до 1894,91 пункту.

Індекс РТС опустився на 1,89% - до 868,43 пункту.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитівЯк повідомляв УНІАН, ціни на нафту знизилися в понеділок, 21 березня, ще далі відступивши від максимумів 2016 року, пробитих на минулому тижня, на тлі занепокоєнь щодо надвиробництва, так як число бурових установок у США зросло вперше з грудня.

Вранці ф'ючерси на WTI знизилися на 67 центів, або на 1,6 відсотка, до $38,77 за барель. У п'ятницю WTI подорожчала до $41,20 за барель, що стало найвищим показником з початку грудня, а потім просіла майже на 2 відсотки - до $39,44.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи - до $40,86 за барель, в минулу сесію піднявшись до $42,54 за барель.

Глобальний надлишок нафти призвів до обвалу цін на чорне золото з максимумів середини 2014 року - вище $100 за барель до мінімумів 12 років раніше в цьому році, у зв'язку з чим Brent подешевшала майже до $27 за барель, а WTI - до $26 за барель.