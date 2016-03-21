Великобританія у разі виходу з ЄС втратить $145 мільярдів – дослідження

Вихід Великобританії з Євросоюзу може стати «серйозним шоком» для її економіки, пише The Guardian з посиланням на дослідження, проведене бізнес-групою CBI.

Експерти прийшли до висновку, що ймовірний вихід зі складу ЄС може призвести до скорочення 950 тис. робочих місць і втрати до 100 млрд фунтів ($145 млрд) або 5% ВВП до 2020 року.

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Аналітики PricewaterhouseCoopers, які брали участь у дослідженні, вважають, що вихід Великобританії з ЄС може призвести до настільки затяжної економічної кризи, що країна може не оговтатися від неї до кінця, передає Gazeta.ru.

Раніше голова британського мінфіну Джордж Осборн заявив, що ймовірний вихід Великобританії з Євросоюзу є найбільшою економічною небезпекою в цьому році.