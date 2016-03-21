"Ощадбанк" випускатиме для переселенців платіжні картки - пенсійні посвідчення

Кабінет міністрів України зобов'язав Пенсійний фонд до 15 квітня 2016 року розробити та узгодити з Міністерством соціальної політики і державним «Ощадбанком» порядок емісії платіжних карток, які одночасно будуть пенсійним посвідченням.

Про це йдеться в опублікованій на урядовому сайті постанові Кабміну від 14 березня N167, якою вносяться зміни до порядку здійснення соцвиплат внутрішньо переміщеним особам.

Згідно з документом, карта міститиме графічну та електронну інформацію про власника та його електронний цифровий підпис. Також Кабмін зобов'язав Пенсійний фонд розробити порядок обміну інформацією з «Ощадбанком» для відкриття рахунків одержувачам пенсій.

Термін дії картки становитиме до 3 років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах «Ощадбанку» перші 2 рази кожні 6 місяців, надалі - кожні 12 місяців. Після закінчення терміну дії картки вона перевипускатиметься за рахунок банку.

Крім того, Кабмін зобов'язав «Ощадбанк» до 1 липня 2016 року забезпечити за зверненням внутрішньо переміщених осіб відкриття їм рахунків і видачу платіжних карток, а не пізніше ніж 1 серпня 2016 року почати за зверненням клієнтів виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, за свій рахунок.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства соціальної політики України, на 14 березня цього року на обліку перебуває 1 млн 744 тис. 788 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.

У грудні 2015 року за ініціативою Мінфіну Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які створюють основу для проведення верифікації всіх одержувачів соціальних виплат і допомоги від держави.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

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За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься лише тим особам, які є реально нужденними, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.