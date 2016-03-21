Центробанк Росії відмовився від оптимізму: вже не вірить у зростання економіки до 2018 року

Центробанк РФ розкрив деталі нового стресового сценарію розвитку економіки, при якому барель нафти марки Urals буде коштувати $25 протягом 2016-2018 років, пишуть "Известия".

Параметри негативного сценарію опубліковані в доповіді регулятора щодо грошово-кредитної політики. Він передбачає збереження економічних санкцій проти Росії до 2018 року, зниження ВВП на 2-3% в 2016 році, а також інфляцію вище 7% за підсумками цього року. Глава ЦБ Ельвіра Набіулліна на прес-конференції заявила, що ймовірність реалізації ризикового сценарію «поки низька».

«В даному сценарії передбачається зниження ціни на нафту марки Urals до $25 за барель у 2016 році (зараз — вище $41) і збереження її на низькому рівні в 2017-2018 роках, — наголошується в доповіді. — Негативний вплив зовнішньоекономічної кон'юнктури на російську економіку реалізується через скорочення доходів від експорту, зниження платоспроможності позичальників, які мають заборгованість в іноземній валюті, погіршення очікувань щодо перспектив зростання російської економіки та подальше зниження привабливості вкладень в російську економіку для вітчизняних і зовнішніх інвесторів».

Крім того, ЦБ погіршив свій базовий прогноз розвитку економіки і повністю відмовився від оптимістичного сценарію.

"Основні фактори, які можуть спровокувати закріплення цін на нафту на низькому рівні, — це збільшення експорту з Ірану, відновлення видобутку сланцевими компаніями в США, ризики уповільнення зростання світової економіки, — коментує головний аналітик Бінбанку Наталія Ващелюк. — У таких умовах, за нашими оцінками, ВВП може скоротитися на 1,5% в 2016 році за рахунок триваючого зниження споживчих витрат домогосподарств і поглиблення інвестиційного спаду".

За словами керуючого партнера аудиторської компанії «2К» Тамари Касьянової, ЦБ дотримується обережної політики, «побоюючись передчасних розрахунків перелому в економіці».

"Ніякої ейфорії, що спостерігається в останній місяць, протягом якого зросли ціни на нафту, зміцнився рубль, промвиробництво показало позитивну динаміку, немає, — зазначила Тамара Касьянова. — ЦБ не випадково залишив ключову ставку незмінною (11% річних). Розраховувати на відновлення економічного зростання на дуже нестійких ринках було б украй необачно. Навіть якщо позитивні тенденції в економіці закріпляться, з цим буде куди легше впоратися, ніж з невиправданими надіями. ЦБ виходить з сьогоднішніх реалій. А сьогодні реалії — не просто $40 за барель, а $40 доларів за барель на затовареному ринку; не зміцнення рубля, а ослаблення долара на тлі того ж затовареного нафтового ринку. При всіх позитивних тенденціях останнього місяця не варто забувати про дефіцит бюджету, проблеми виходу на ринок запозичень, проблеми залучення капіталу, дії санкційного режиму, нестабільність в економіці Китаю (а значить, і світової) і ще безліч негативних зовнішніх і внутрішніх факторів".