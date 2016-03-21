Центробанк Росії відмовився від оптимізму: вже не вірить у зростання економіки до 2018 року
Регулятор також вважає, що економічні санкції проти Росії збережуться тривалий час.
Центробанк РФ розкрив деталі нового стресового сценарію розвитку економіки, при якому барель нафти марки Urals буде коштувати $25 протягом 2016-2018 років, пишуть "Известия".
Параметри негативного сценарію опубліковані в доповіді регулятора щодо грошово-кредитної політики. Він передбачає збереження економічних санкцій проти Росії до 2018 року, зниження ВВП на 2-3% в 2016 році, а також інфляцію вище 7% за підсумками цього року. Глава ЦБ Ельвіра Набіулліна на прес-конференції заявила, що ймовірність реалізації ризикового сценарію «поки низька».
«В даному сценарії передбачається зниження ціни на нафту марки Urals до $25 за барель у 2016 році (зараз — вище $41) і збереження її на низькому рівні в 2017-2018 роках, — наголошується в доповіді. — Негативний вплив зовнішньоекономічної кон'юнктури на російську економіку реалізується через скорочення доходів від експорту, зниження платоспроможності позичальників, які мають заборгованість в іноземній валюті, погіршення очікувань щодо перспектив зростання російської економіки та подальше зниження привабливості вкладень в російську економіку для вітчизняних і зовнішніх інвесторів».
Крім того, ЦБ погіршив свій базовий прогноз розвитку економіки і повністю відмовився від оптимістичного сценарію.
"Основні фактори, які можуть спровокувати закріплення цін на нафту на низькому рівні, — це збільшення експорту з Ірану, відновлення видобутку сланцевими компаніями в США, ризики уповільнення зростання світової економіки, — коментує головний аналітик Бінбанку Наталія Ващелюк. — У таких умовах, за нашими оцінками, ВВП може скоротитися на 1,5% в 2016 році за рахунок триваючого зниження споживчих витрат домогосподарств і поглиблення інвестиційного спаду".
За словами керуючого партнера аудиторської компанії «2К» Тамари Касьянової, ЦБ дотримується обережної політики, «побоюючись передчасних розрахунків перелому в економіці».
"Ніякої ейфорії, що спостерігається в останній місяць, протягом якого зросли ціни на нафту, зміцнився рубль, промвиробництво показало позитивну динаміку, немає, — зазначила Тамара Касьянова. — ЦБ не випадково залишив ключову ставку незмінною (11% річних). Розраховувати на відновлення економічного зростання на дуже нестійких ринках було б украй необачно. Навіть якщо позитивні тенденції в економіці закріпляться, з цим буде куди легше впоратися, ніж з невиправданими надіями. ЦБ виходить з сьогоднішніх реалій. А сьогодні реалії — не просто $40 за барель, а $40 доларів за барель на затовареному ринку; не зміцнення рубля, а ослаблення долара на тлі того ж затовареного нафтового ринку. При всіх позитивних тенденціях останнього місяця не варто забувати про дефіцит бюджету, проблеми виходу на ринок запозичень, проблеми залучення капіталу, дії санкційного режиму, нестабільність в економіці Китаю (а значить, і світової) і ще безліч негативних зовнішніх і внутрішніх факторів".