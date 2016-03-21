Греція не змогла домовитися з кредиторами – переговори поновляться на початку квітня

Греція і її кредитори закінчили переговори в неділю, 20 березня, так і не досягнувши угоди про умови надання фінансової допомоги, повідомляє ZN.UA з посиланням на агентство Bloomberg.

Переговори поновляться 2 квітня з метою прийти до угоди як можна швидше, заявив представник Європейської комісії. Останній раунд переговорів приніс певний прогрес щодо питання про реформу податку на прибуток і пенсій.

Нездатність досягти угоди посилює тиск на економіку Греції, якій і без того складно через прибуття в країну в останні 15 місяців більше мільйона біженців.

Країні, яка вперше попросила фінансової допомоги у 2010 році, необхідно забезпечити виконання вимог кредиторів в різних галузях.

Прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас звинуватив Міжнародний валютний фонд в тупиковій ситуації.

Греція 22 грудня 2015 року отримала черговий транш міжнародної фінансової допомоги на €1 млрд у рамках нового пакета фінансової допомоги, наданої після виконання Афінами вимог для подальших жорстких економічних реформ.

14 серпня Єврогрупа схвалила план допомоги Греції, але з рядом додаткових заходів. 86 мільярдів євро будуть виділені Афінам протягом шести років. При цьому восени до програми кредитування може підключитися Міжнародний валютний фонд.

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Греція опинилася у важкому становищі після дефолту 1 липня, Для того, щоб не вийти із зони євро, після важких переговорів було укладено угоду з ЄС, яка передбачає фінансову допомогу Греції в обмін на важкі реформи.