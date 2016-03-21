В Україні підрахували збитки від анексії Криму Росією
Внаслідок анексії Криму Росія завдала збитків Україні на суму в понад 1 трлн. гривень без урахування територіальних втрат та приватної власності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.
"Попередній доведений висновок фахівців, а також експертиз розмір збитків, завданих Українській державі в результаті анексії РФ півострова Крим, становить понад 1 трлн. гривень, виключно з вартістю нерухомості та інфраструктури державних підприємств, без урахування територіальних втрат, а також приватної власності на території півострова", - заявив він.
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18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.