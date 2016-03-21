В Україні підрахували збитки від анексії Криму Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

"Попередній доведений висновок фахівців, а також експертиз розмір збитків, завданих Українській державі в результаті анексії РФ півострова Крим, становить понад 1 трлн. гривень, виключно з вартістю нерухомості та інфраструктури державних підприємств, без урахування територіальних втрат, а також приватної власності на території півострова", - заявив він.

Читайте такожПорошенко: Росія до других роковин анексії Криму влаштувала фестиваль цинізму та фальшіДовідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.