Абромавичус: збиток ТОП-100 держкомпаній за рік скоротився в 17 разів - до 7 мільярдів

Збиток ТОП-100 державних компаній у 2015 році скоротився у 17 разів і становить 7 млрд грн, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у Twitter.

"Реформа держкомпаній рухається у правильному напрямку, але потрібно прискоритися. У 2015 збиток по ТОП-100 скоротився з 117 млрд грн до 7 млрд грн ", - написав він.

При цьому міністр зазначив, що головною перешкодою для реформи держпідприємств є корупція.

"Сумний досвід перевірок ТОП-20 держкомпаній. Немає політичної волі виявляти корупційні схеми. Контролери до своєї роботи ставляться формально. Схеми нескладні, у приватному секторі CEO давно б вилетів з тріском. Нашим контролерам побачити і довести порушення виявляється набагато складніше", - підкреслив Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-вересні 2015 року становив 2,2 млрд грн проти збитку у розмірі 66,5 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Такий результат було досягнуто завдяки поліпшенню показників діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України": за 9 місяців 2015 року компанія отримала прибуток 0,2 млрд грн, в тому числі завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося у рамках переходу до ринкових цін на природний газ. При цьому результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яка відбулася наприкінці року.

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Станом на 30 вересня 2015 року, загальна балансова вартість активів держпідприємств в Україні становила 926 млрд грн, що майже на 45% більше, ніж станом на кінець 3-го кварталу 2014 року. Збільшення сталося, в основному, у результаті зростання балансової вартості активів підприємств нафтогазової промисловості, а саме шляхом переоцінки вартості основних засобів компанії «Нафтогаз України», яка зросла з 231 млрд грн до 488 млрд грн.