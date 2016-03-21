Нацбанк погіршив оцінку зростання міжнародних резервів на $48 мільйонів

Золотовалютні резерви Національного банку України у лютому 2016 року зросли на 0,4% або на 48 млн дол., - до 13,490 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

Раніше, 3 березня, НБУ повідомляв, що його золотовалютні резерви у лютому зросли на 0,7%, або на 96 млн дол., - до 13,538 млрд дол. Таким чином, оновлені оцінки НБУ за рівнем резервів на початок березня на 48 млн дол. нижчі за попередні дані.

Також повідомляється, що станом на кінець лютого резерви в іноземній валюті становили 12,395 млрд дол., резервна позиція у МВФ - 0,03 млн дол., СПЗ (спеціальні права запозичення) - 8,59 млн дол., золото - 1,085 млрд дол .

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у січні зросли на 142 млн дол., або на 1%, - до 13,442 млрд дол.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року очікується на рівні 19,6 млрд дол.

У 2015 році золотовалютні резерви зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., - до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.