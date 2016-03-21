Гривня торгується на міжбанку по 26,75 за долар

У понеділок, 21 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 26,60/26,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,95/30,12 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3880/0,3910 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,6912 грн/дол., на цю годину укладено 160 угод на суму 57,30 млн дол.