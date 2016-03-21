Яценюк доручив підготувати рішення про підвищення соцстандартів з 1 травня

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики України підготувати рішення про підвищення соціальних стандартів на 6% з 1 травня поточного року, як і планувалося раніше.

Як повідомили в прес-службі уряду, рішення передбачає автоматичне підвищення зарплат і пенсій без зайвих бюрократичних процедур.

"На жаль, процедура (підвищення зарплат і пенсій - УНІАН) настільки забюрократизована і затягнута, що минулого року, коли ми прийняли рішення підвищувати соцстандарти на 13 і 19% відповідно, пішли тижні на те, щоб випустити десятки, а то і сотні наказів, щоб люди отримали підвищені соціальні стандарти", - цитує Яценюка прес-служба уряду.

У зв'язку з цим Кабмін доручив Мінсоцполітики терміново підготувати постанову уряду, яка скасувала б усі відтермінування й не вимагало б підписання наказів профільними міністерствами.

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"Міністерство фінансів має ресурси у державному бюджеті для того, щоб вже з травня виплачувати підвищені соціальні стандарти для громадян України", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що травневе підвищення - це перший етап. В цілому соцстандарти будуть підвищені за підсумками 2016 року на 12%.