Роздрібна торгівля в Україні з початку року знизилася на 1,7%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2016 року знизився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (в порівняних цінах) – до 164,7 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився оборот роздрібної торгівлі в Донецькій і Чернівецькій областях– на 10,8% і 18,9%, до 6,7 мільярда гривень і 2,2 мільярда гривень відповідно.

Разом з тим, найкращі показники зростання роздрібного товарообігу в січні-лютому цього року були зафіксовані в Луганській (на 85%, до 1,7 мільярда гривень), а також Полтавській і Херсонській областях (на 9,3%, до 5,6 мільярда гривень і 4 мільярди гривень відповідно). Роздрібний товарообіг в Києві протягом звітного періоду збільшився на 2% - до 26,2 мільярда гривень.

При цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний період становив 78,5 мільярда гривень, що на 0,6% менше показника за січень-лютий 2015 року.

Разом з тим, оптовий товарооборот підприємств у січні-лютому 2016 року склав 161,9 мільярда гривень, що на 6,2% менше показників аналогічного періоду минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2015 році оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше показників за аналогічний період 2014 року.