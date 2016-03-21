Падіння ВВП України в 2015 році прискорилося майже до 10%

Падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах склав 1,979 трильйона гривень.

Згідно до наведених даних, в першому кварталі 2015 року ВВП знизився на 3,5% до попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника і на 17% - до аналогічного кварталу попереднього року, у другому кварталі – на 1,4% та 14,7%, відповідно.

У третьому кварталі тенденція змінилася, і ВВП до попереднього кварталу зріс на 1,1%, але до аналогічного кварталу попереднього року – знизився на 7,2%. В четвертому кварталі попереднього кварталу ВВП знову зріс - на 1,4%, а падіння до аналогічного кварталу попереднього року сповільнилося до 1,4%.

Раніше Національний банк України оцінив падіння ВВП України в 2015 році - 10,5%, Міністерство економічного розвитку і торгівлі – в 10,4%.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в 2014 році порівняно до попереднього року впав на 6,8%. Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік склав 1,567 трильйона гривень, у цінах попереднього року - 1,365 трильйона гривень.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більше 1%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% та уповільненні інфляції до 19%.