Депутати придумали, як залучити заощадження громадян в економіку країни

Депутати пропонують дозволити громадянам відкривати спеціальні інвестиційні та пенсійні рахунки з податковими пільгами для залучення коштів до фінансової системи та збільшення внутрішніх інвестицій в країні.

Відповідний законопроект №4260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання участі громадян в інвестиційній діяльності та недержавне пенсійне забезпечення" було подано двома депутатами "Блоку Петра Порошенко" на розгляд Верховної Ради.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроектом пропонується дозволити громадянам відкривати спеціальні інвестиційні та пенсійні рахунки, за допомогою яких громадяни зможуть самостійно інвестувати в цінні папери. Причому інвестиційний дохід від операцій з цінними паперами, придбаними з допомогою інвестиційного рахунку, звільняється від обкладення податком на доходи фізичних осіб, якщо кошти на рахунку були розміщені не менше ніж за 1095 днів до проведення операції. На доходи, отримані за пенсійними рахунками, поширюються загальні пільги, встановлені Податковим кодексом для пенсійних коштів.

Це, на думку авторів законопроекту, призведе до детінізації зарплат і повернення заощаджень громадян у фінансову систему країни, а також збільшить внутрішні інвестицій. Також у записці зазначається, що таким чином вирішується проблема недовіри до фінансових посередників, оскільки інвестор має можливість самостійного управління такими рахунками та індивідуального вибору об'єктів інвестування. Знижуються і ризики вибору контрагента, оскільки цінні папери, придбані інвестором за рахунок коштів, акумульованих на його інвестиційному або пенсійному рахунку, одразу зараховуються на ім'я цього інвестора.

Автори законопроекту зазначили, що такі рахунки широко використовуються в світовій практиці, зокрема в США, Великобританії, Канаді, Японії. Їх введення характеризується наявністю податкових пільг, що стимулюють вкладення грошових заощаджень населення в інвестиції і підвищують їх прибутковість.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб восени минулого року, лише 18% опитаних довіряють банкам зберігання половини або більшої частини своїх заощаджень. Найбільш відкритою для банків є молодь у віці від 18 до 29 років, яка, на відміну від людей старшого віку, частіше довіряє свої заощадження банкам. Серед опитаних у віці старше 60 років 43% не тримають заощадження в банках.

Учасники ринку відзначили, що низький рівень довіри населення до банків зумовлений не тільки поганою поінформованістю про систему гарантування вкладів державою, а також станом банківської системи, включаючи масові банкрутства банків в 2014-2015 роках.