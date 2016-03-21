Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,55 за долар

У понеділок, 21 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,55 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6750/29,8950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3910 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6007 гривні/долар, на цю годину укладено 552 угоди на суму 296,94 мільйона доларів.