Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,55 за долар
17:33, 21 березня 2016Фінанси
155
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6750/29,8950 гривні/євро.
Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,55 за долар / epizod.com.ua
У понеділок, 21 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,55 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6750/29,8950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3910 гривні/рубль.
Читайте такожВ НБУ заявили, що проведуть валютну лібералізацію поетапно і без конкретних строків
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6007 гривні/долар, на цю годину укладено 552 угоди на суму 296,94 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter