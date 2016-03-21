Доходи місцевих бюджетів з початку року зросли майже на 50%

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-лютий поточного року (без врахування трансфертів) склали 18,9 мільярда гривень, що на 49,2%, або на 6,2 мільярда гривень більше показника за січень-лютий минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних української влади).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 2 місяці склали 19,2% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

В тому числі надходження податку на доходи фізичних осіб у січні-лютому виросли на 45%, плати за землю – на 48,8%.

Також повідомляється, що станом на 1 березня місцеві бюджети отримали 27,2 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 82,3% від запланованих на цей період.

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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-лютий 2016 року склали 83,4 мільярда гривень, що на 21 мільярд гривень, або на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 2015 рік до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 мільярда гривень.