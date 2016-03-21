Росіяни дедалі більше воліють не витрачати заощадження - лише за крайньої необхідності

Більшість росіян (72%) вважають нинішній час несприятливим для великих покупок (у січні так вважали 64% населення), повідомляє ТАСС з посиланням на опитування, проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

"Індекс споживчої довіри (показує, наскільки сприятливим росіяни вважають нинішній час для здійснення великих покупок - прим. ТАСС) після тривалої стагнації дещо знизився: з 33 п. у січні до 29 п. в лютому ц. р. (при діапазоні від 10 до 90). Негативна динаміка спостерігається на тлі зростання частки тих, хто вважає нинішній час несприятливих для великих покупок (з 64% у січні до 72% у лютому). Рік тому значення показника було на тому ж рівні (30 п.)", - йдеться в повідомленні ВЦВГД.

"Вперше за довгий період спостережень одночасно погіршилися одразу всі показники, які сигналізують про зростання фактора, який Дж. Кейнс назвав "перевагу ліквідності". Росіяни все більше віддають перевагу залишатися в грошах", витрачаючи їх тільки за крайньої необхідності. У свою чергу це веде до стиснення платоспроможного попиту та уповільнення швидкості обігу грошей в економіці. "Перевагу ліквідності" - виражений про-дефляційний фактор, що сигналізує про те, що в економіці починають формуватися дефляційні ризики", - вважає експерт ВЦВГД Олег Чорнозуб.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитів

Індекс кредитної довіри з січня по лютий не змінився, залишившись на рівні 18 п. - мінімальне значення протягом останнього року. Частка тих, хто вважає за необхідне покласти вільні гроші на рахунок, становить 34% (у січні - 33%), тоді як кількість тих, хто радять забрати гроші з рахунку сягнула 43%.

Опитування ВЦВГД було виконано 20-21 лютого, у ньому взяли участь 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.