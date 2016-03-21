Нацбанк послабив офіційну гривню до 26,60 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2660,0686 (21 березня – 2624,2902)

100 EUR – 2998,1633 (21 березня – 2959,9369)

10 RUR – 3,8659 (21 березня – 3,8365)

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,55 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6750/29,8950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3910 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6007 гривні/долар, на цю годину укладено 552 угоди на суму 296,94 мільйона доларів.