Прострочена заборгованість за кредитами в 20 найбільших банках сягнула 41%

Рівень простроченої заборгованості за кредитами в 20 найбільших банках України у 2015 році за результатами оцінки якості активів і стрес-тестів виявився значно вище показника по системі і склав 41%, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оцінками НБУ, в цілому по системі банків в 2015 році показник склав 24%, що значно перевищує контрольні показники для розвинутих країн на рівні близько 10%.

Згідно з наведеними даними, Україна за цим показником посідає третє місце серед європейських країн з найбільшими показниками проблемних кредитів після Кіпру з показником 44,8% та Греція з показником 34,4%.

Також повідомляється, що аналіз якості активів і стрес-тести для інших великих банків України тривають.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих банках за грудень минулого року зросла на 0,9 п. п. – до 22,1% за станом на 1 січня 2016 року. Порівняльні дані по працюючим банкам на початок 2015 року, а також дані на 1 січня 2016 року по банківській системі в цілому, з урахуванням неплатоспроможних банків, не оприлюднено, через що коректний розрахунок динаміки за 2015 рік неможливий.

У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків виросла на 5,8 в. п. до 13,5%. Протягом року банки наростили обсяг наданих кредитів на 95 мільярдів гривень, або на 10,43%, – до 1,006 трильйона гривень.