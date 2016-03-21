Обама впевнений, що ембарго проти Куби буде скасовано
Президент США Барак Обама висловив упевненість, що введене ембарго проти Куби вдасться скасувати.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Associated Press.
«Я впевнений, що ембарго буде скасовано, але не знаю, коли це відбудеться», - сказав Обама на прес-конференції в Гавані, зазначивши, що ембарго не відповідає інтересам кубинського народу.
Президент Сполучених Штатів підкреслив, що те, наскільки швидко можна буде зняти ембарго, багато в чому залежить від співпраці Гавани з Вашингтоном з таких питань, як права людини.
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Кубинський лідер закликав президента США Барака Обаму зняти більше обмежень з Куби.
Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США прибув на Кубу з офіційним дводенним візитом. Це перший візит глави США в карибську державу за 88 років. Журналісти відзначають, що цей візит знаменує собою поворот в американсько-кубинських відносинах.