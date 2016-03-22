Валютні гойдалки: гривня зміцнилася до 26,15 за долар

У вівторок, 22 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,00/26,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 29,1270/29,2930 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3820/0,3850 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,0938 гривні/долар, станом на цю годину укладено 79 угод на суму 30,34 мільйона доларів.