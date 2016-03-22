НБУ сьогодні купив у банків $24 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні 22 березня купив у банків 24 мільйони доларів, середньозважений курс аукціону склав 26,0794 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на продаж 30,5 мільйона доларів. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 26,05 гривні/долар, максимальний – 26,10 гривні/долар, за максимальним курсом було куплено 12,5% валюти.

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Як повідомляє УНІАН, 22 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,00/26,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1270/29,2930 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3820/0,3850 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,0938 гривні/долар, до цієї години укладено 79 угод на суму 30,34 мільйона доларів.