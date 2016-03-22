Суд визнав НБУ винним у банкрутстві "Укргазпромбанку"

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною бездіяльність Національного банку України в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року щодо "Укргазпромбанку", який був у квітні 2015 року визнано неплатоспроможним.

Про це повідомляється в єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав протиправною бездіяльність НБУ щодо неприйняття належних заходів із забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів, безпеки зберігання коштів на банківських рахунках "Укргазпромбанку".

"Визнати протиправною бездіяльність Національного банку України в період з листопада 2014 по квітень 2015 року - щодо невжиття адекватних, невідкладних і рішучих дій, неприйняття своєчасно рішення про застосування адекватного заходи впливу до "Укргазпромбанку" на підставі проведеної перевірки та складеного звіту про інспектування "Укргазпромбанку" за період з серпня 2011 року по вересень 2014 року і встановленою рейтингової оцінки САМЕLS (офіційної бальної системи рейтингування банків – УНІАН), що є порушенням вимог ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", норм Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою САМЕLS", - говориться в рішенні суду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 7 квітня 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в "Укргазпромбанк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. В серпні 2015 року з'явилася інформація про продаж "Укргазпромбанку" арабської компанії Primestar Energy FZE. Але у вересні Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії "Укргазпромбанку", місяць тому проданого Фондом гарантування вкладів фізосіб арабської компанії Primestar Energy FZE.

Довідка УНІАН. "Укргазпромбанк" працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним з основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Діяк - в минулому народний депутат України і радник колишнього президента України Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК "Нафтогаз України".