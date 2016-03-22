Генпрокуратура звинуватила Курченка в розкраданні 5,6 мільярда гривень

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, відомство вживає заходів з викриття злочинної діяльності екс-високопосадовців режиму Віктора Януковича та пов’язаних із ними осіб, зокрема, Курченка та членів його злочинного угруповання.

"Головним слідчим управлінням спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України за наслідками проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, з урахуванням здобутих доказів, складено повідомлення про підозру С.Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2013 року – початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі", - йдеться у повідомленні.

У вказаний період часу бізнесмен організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння коштами Національного банку України, ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Аграрний фонд», вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк» на загальну суму 5,6 млрд грн.

У подальшому організованою злочинною групою під керівництвом Курченка легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом, із використанням при цьому підприємств з ознаками фіктивності задля прикриття злочинної діяльності.

На даний час підозрюваний Курченко оголошений у міжнародний розшук, за зверненням слідчого, погодженим з прокурором, судом щодо нього обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У ході розслідування органом досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.